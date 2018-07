VIDÉO - Les images de la nuit de violences urbaines à Nantes

Dans la nuit de mardi à mercredi, une centaine de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre à coups de projectiles et de cocktails Molotov dans le quartier sensible du Breil à Nantes. Des locaux et des voitures ont été incendiés, des barricades dressées, des commerces et des caméras de surveillance dégradés.





L'objet de la colère des habitants : la mort d'un jeune conducteur en début de soirée. L'automobiliste, âgé d'une vingtaine d'années et connu des services de police, a été arrêté par des CRS pour non port de ceinture de sécurité vers 20h30. Le jeune homme n'a pas de papiers d'identité sur lui et les forces de l'ordre voient alors que ce véhicule est mis en surveillance par la PJ de Nantes dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, nous indique le ministère de l'Intérieur.