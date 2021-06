Numéros d’urgence : d’où est venue la panne ?

Bercy a pris un arrêté demandant un audit pour contrôler la sécurité et l'intégrité du réseau d'Orange. Le gouvernement donne deux mois à l'enquête administrative pour répondre à quatre questions. "Pourquoi il y a eu cet incident ? Quelles en ont été les causes ? Quelles en ont été les circonstances ? Et comment on fait pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas ? ", s'interroge Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.