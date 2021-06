"On a mis 3 ou 4 minutes pour répondre" : comment les pompiers ont géré la panne des numéros d'urgence

Une situation d'urgence à laquelle il a fallu s'adapter, comme a pu le constater une équipe de TF1 qui s'est rendue sur place mercredi soir. "On ne sait pas trop ce qu’il se passe, c’est aléatoire. On fait ce qu’on peut avec les moyens et le peu d’informations que nous avons", lance un sapeur-pompier dans le reportage en tête de cet article. À cause de la panne, la conversation avec un homme dont la femme a fait un malaise vient de couper. L’opératrice tente en vain de le rappeler. "On a envoyé une équipe car on ne peut pas laisser ces gens sans agir", explique Virginie, adjointe chef de service au sein du centre d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Des numéros de contournement à 10 chiffres ont été diffusés en urgence sur les réseaux sociaux. "La population avait un numéro fixe à sa disposition pour joindre directement les centres de secours et pouvait également se rendre directement sur place si besoin", précise le colonel Pierre Bepoix, directeur adjoint du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Des numéros de téléphones portables, avec plusieurs opérateurs pour assurer l’écoute, ont également été communiquées.