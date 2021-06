Numéros d’urgence en panne : un centre de secours face à la crise

Au centre d'appel des pompiers des Bouches-du-Rhône, le 18 semble fonctionner presque normalement. Mais les pompiers sont vigilants. Le soir, les appels sont plus nombreux.Ils invitent toujours à utiliser les numéros de substitution. "Il y a encore des services et des territoires qui sont impactés, donc on maintient tous les dispositifs qu'on a mis en place hier soir", précise le colonel Grégory Allione, commandant des services d'incendie et de secours des Bouche-du-Rhône.