Objectif 19 mai : les restaurateurs en pleine effervescence

Malgré cette jauge à moitié, certains restaurateurs doivent encore recruter des serveurs. D'ailleurs, selon Alban Constantin, "l'humain est au cœur du métier, c'est le nerf de la guerre". Quelques rues plus loin, Frédéric Maguet réfléchit à la bonne formule pour travailler sereinement. Quand il est en cuisine, le chef teste des recettes pour la réouverture. Mais il doit également trouver quatre personnes. Pour recruter, il s'appuie sur les réseaux sociaux : "je trouve qu'il y a plus de réponses sur ces plateformes qu'avec Pôle emploi". Le top départ est proche et les restaurateurs sont engagés plus que jamais pour être prêts le 19 mai.