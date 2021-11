GPS, collier, chatière... les animaux domestiques aussi s'adaptent à l’ère numérique

"Quand vous perdez votre chat, que vous ne savez pas où le trouver pendant cinq mois et demi… J’ai cherché dans tout le département, dans toute la France". Nathalie, a été traumatisée par la perte d’un de ses chats. Alors, pour ne plus jamais revivre ça, elle les suit désormais à la trace.

Gaspard et Charly sont munis d’un GPS qui lui permet d’observer leur activité sur une application. "Je sais maintenant qu’il reste vraiment dans le coin", montre-t-elle, ajoutant, "vraiment ça me rassure". Ce dispositif lui permet aussi de faire sonner et vibrer le traceur, notamment à l’heure des repas.

D’autres start-up, comme celle d’Amélie Caudron, proposent d’aller encore plus loin. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée dans son application, elle connaît quasiment tout de la journée de son chien. "On est capable de savoir si l’animal a mangé, a couru, s’est gratté, a aboyé pour les chiens. Et on va trouver tout ça, jour par jour et pouvoir suivre dans le temps l’activité de l’animal", explique la directrice générale. Le coût du traceur GPS est à 119 euros avec trois ans d'abonnement inclus.

Certains sont prêts à dépenser des fortunes pour leurs animaux de compagnie. Ce marché en plein essor pourrait passer de deux à sept milliards d'euros d'ici à 2024 à l'échelle mondiale. Chatières, distributeurs d'eau, gamelles connectées, litières automatiques… certains produits peuvent dépasser les 400 euros.

Mais ces objets ne sont-ils pas uniquement des gadgets ? Non pour le Dr. Thierry Bedossa, vétérinaire dans les Hauts-de-Seine. "Ces outils connectés, ils sont un atout énorme pour connaître les comportements de ces animaux, c’est une aide fondamentale et majeure pour détecter au plus vite les signes de mal-être, l’absence de bien-être et la mauvaise santé, les maladies", expose-t-il.