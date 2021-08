Obligation vaccinale : les soignants récalcitrants déchirés entre "amour du métier" et "besoin d'être rassurés"

C'est le cas notamment d'Océane Dubois, infirmière :"J'ai changé d'avis puisque j'y suis désormais obligée pour le travail", relate-t-elle pour TF1 dans le reportage en tête d'article. "Je ne me voyais pas arrêter d'être infirmière, car j'aime mon métier. Je ne me voyais pas changer de branche."

Mais, tous ne semblent pas prêts à fléchir face à cette injonction vaccinale. "Je ne suis pas contre les vaccins, mais contre l'obligation vaccinale", confie Marie-Line Mgadmi, aide-soignante à l'Hôpital de la Timone à Marseille, pour LCI. "Nous on a peur, on a besoin d'être rassurés. Cette peur est justifiée, il y a beaucoup de contradictions sur ce vaccin. On ne comprend pas pourquoi on nous oblige directement. On aurait voulu que le Président envoie des personnes compétentes des laboratoires pour nous expliquer qu'il n'y a pas d'effets secondaires, que nous ne risquons rien. L'information dans un premier temps."

Ainsi, en prenant la décision de leur forcer la main, une partie d'entre eux se braque. "On nous dit : 'Soit vous vous faites vacciner, soit on vous suspend votre salaire, soit on vous vire'. Il y a peut-être d'autres méthodes en 2021 que de réprimander les soignants de la sorte. L'année dernière, on nous applaudissait", se remémore tristement la jeune femme.