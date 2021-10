Obsèques de Bernard Tapie : le dernier hommage des Marseillais

Par milliers, ils sont venus l'attendre, venus l'accompagner, au point que sur le Vieux-Port le convoi funéraire peine à traverser. Dans les rues, ils voudraient le toucher. Dehors comme dans la cathédrale de la Majeure où Bernard Tapie est applaudi, entouré de sa famille et de tout ce qui dans le football ou dans la politique ont traversé sa vie. "Bernard Tapie n'est pas un saint loin de là. Il aimait cette ville parce qu'elle lui ressemblait populaire et libre", évoque Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille (Bouches-du-Rhône). " Tu es rentré chez toi pour toujours. Le gladiateur se repose enfin", dit Jean-Louis Borloo, ami de Bernard Tapie, très ému.

Une écharpe de l'OM se pose sur le cercueil de Bernard Tapie à sa sortie. L'orgue joue We are the champions comme si l'homme est le club se confondait. Avant la mise en terre, l'hommage des supporters. L'une des filles de Bernard Tapie, Sophie, chante aussi. Son père repose désormais non loin du Vélodrome là où il a vécu c'est plus belles heures.