VIDÉO - Obsèques de Bernard Tapie : Marseille dit adieu au "Boss"sur l'air de "We are the Champions"

Un dernier voyage marquant. Deux jours après une messe organisée à Paris, c'est à Marseille, sa "ville de cœur", qu'une dernière cérémonie a été organisée pour rendre hommage à Bernard Tapie, admiré dans la cité phocéenne. Dans une cathédrale de la Major comble, et un parvis rempli de supporters de l'OM, les personnalités politiques locales et ses proches se sont succédé pour un dernier adieu à l'ancien président du club et homme d'affaires.

Après avoir fait son entrée sur l'air du "Phoenix", un titre de sa fille Sophie Tapie, le cercueil de Bernard Tapie a quitté la Major sur l'air de "We are the champions". Une énième référence à l'OM, à qui il a offert la première et toujours unique Ligue des champions à un club français, et vis-à-vis duquel les clins d'œils se sont succédé tout au long de la cérémonie.

À la sortie de la cathédrale, le peuple marseillais, sous un nuage de fumigènes, a longtemps scandé le nom de son ancien président, faisant tourner les écharpes à l'effigie de l'Olympique de Marseille. Le convoi funéraire a ensuite pris la direction du cimetière de Mazargues, à quelques pas du stade Vélodrome. Une place de choix pour veiller sur son club de toujours.