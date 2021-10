“On ne l’oubliera jamais” : l’hommage à Bernard Tapie au stade Vélodrome

Ils ont chanté son nom toute la journée devant le stade Vélodrome, théâtre des exploits de l'Olympique de Marseille si cher à son cœur. “Ça fait chaud au cœur, c'est le peuple marseillais qui est venu rendre hommage à Bernard Tapie. On ne l'oubliera jamais !”. Très tôt ce matin, les Marseillais ont appris la nouvelle et sont venus déposer des fleurs ou écrire des messages sur la photo du boss, comme ils aimaient le qualifier. “Un peu triste aujourd'hui d’apprendre son décès. Ça fait 25 ans que je vis derrière le stade, donc fatalement, on a beaucoup de peine”. Des Marseillais rejoints quelques heures plus tard par des associations de supporters, gerbes de fleurs à la main par le maire de la ville.