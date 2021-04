"On nous a volé sa mort" : traumatisé, il se bat pour les familles endeuillées par le Covid-19

"Donc ça entraine tout simplement le fait que mon père soit placé sans être habillé dans une housse de plastique scellée donc à partir de ce moment-là on ne peut plus le voir", poursuit le jeune homme de 29 ans évoquant "un deuil impossible".

"On ne l'a pas vu pendant son hospitalisation, on ne peut même pas le voir après son décès (...) on nous a volé sa mort et on nous a privés de ses derniers instants", déplore encore ce fils qui regrette "de ne pas avoir pu dire des choses que l'on voudrait surtout à la fin de sa vie".

Avec sa mère, il a décidé de transformer sa douleur en combat au service des familles confrontées au virus, en créant un collectif qui milite pour un droit de visite aux patients hospitalisés.