On peut aussi apprendre à nager dans un lac

De l'eau plein les yeux et un corps difficile à maintenir à la surface, c'est la dernière leçon de natation pour des élèves dans un cadre inédit : un lac à 21 degrés. "Au début c'est froid mais après c'est bon", "elle est froide l'eau", lancent de jeunes élèves. S'étendant sur 360 hectares, c'est l'un des plus grands lacs de Bourgogne. A cause de la crise sanitaire et de la fermeture des piscines, ce lac est devenu une option sérieuse. La grande différence, c'est une eau trouble, parfois inquiétante et pas toujours facile à admettre.