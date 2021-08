"On préfère le côté nature pour changer" : le camping est roi cet été

Au camping "La Plage", on vient profiter de la forêt, du lac et de ses activités, bien loin des plages très fréquentées du littoral. Juliette Sekran, la directrice des lieux, a vu les réservations bondir ces dernières semaines. "Maintenant, on a beaucoup de monde. Je pense que les gens cherchent la quiétude. Et c’est vrai qu’en Corrèze, au bord d’un lac, on est servi à ce niveau-là", affirme-t-elle.