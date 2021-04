"On s'estime chanceux d'avoir pu profiter jusqu'ici" : la Guadeloupe se reconfine

Pour faire face à la recrudescence des cas de Covid-19, la directrice générale de l'ARS de Guadeloupe, Valérie Denux, a donc annoncé le reconfinement de l'île, à partir de ce mardi et pour une durée de trois semaines. Avec comme principales mesures, l'accès interdit aux plages sauf pour les activités sportives, la fermeture des cafés et restaurants et la limite de déplacement à un rayon de dix kilomètres.

Cerise sur le gâteau, mercredi 21 avril, les autorités avaient annoncé que "deux personnes asymptomatiques" et "en transit", arrivées le 10 mars en Guadeloupe par jet privé, avaient été diagnostiquées positives au variant indien. Ces personnes sont reparties à l’issue d’une quatorzaine à l’hôtel et d’un test PCR négatif. Selon l’Agence régionale de santé (ARS), "aucun cas secondaire n’a été détecté autour de ces cas confirmés."

Une mesure globalement comprise par les habitants, même s'ils sont bien décidés à profiter de la plage et des restaurants jusqu'à la dernière minute. Comme cette jeune femme allongée sur la plage qui anticipe qu'elle ne "pourra plus s'allonger comme ça", comme on peut le voir dans le reportage en tête d'article. Ou cette autre interrogée à la terrasse d'un restaurant : "On s'estime déjà chanceux d'avoir pu profiter jusqu'ici. On va faire ce qu'il faut et espérer que la situation s'améliore."

Pour d'autres jeunes, la pilule passe un peu moins bien : "Je comprends les restrictions même si au final sur la plage on est souvent espacés les uns des autres, on est en extérieur. Et puis c'est vrai qu'on en a un peu marre du Covid aussi."