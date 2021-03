On se baigne dans le lac d’Annecy en cette fin mars

Avec la belle météo de cette semaine, des campings ont ouvert leurs portes à Annecy. On peut même se baigner dans le lac en cette fin mars. A l'heure où certains partent travailler, les Anneciens se jettent à l'eau et ce n'est que du bonheur : "c'est extraordinaire, c'est un anti-dépresseur en fait. Et tout le monde en a besoin actuellement". Pour la température, à chacun son appréciation. Sur notre route ensoleillée, nous avons croisé Michel qui, lui, se prélasse aux rayons de soleil, pour prendre de la vitamine D comme il a dit.

La neige sur les sommets et les pieds sur la plage, le bord du lac d'Annecy arbore un décor de carte postale d'un début de printemps. Dès le matin, à partir des premières lueurs, les jongleurs sont sur le qui-vive pour commencer à s'entraîner et à profiter de la journée. Du côté du camping, Catherine et Jean-François, deux jeunes retraités, préparent leur balade à vélo. "Quelque part, on est un peu des privilégiés. Et puis, on sait que ça ne va pas durer, donc on en profite au maximum". En effet, cette journée sera la plus belle de la semaine.