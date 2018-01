VIDÉO - "On va finir par crever" : les gardiens de prison en colère interpellent Emmanuel Macron

Les gardiens de prison ont débrayé vendredi dans une bonne partie des établissements pénitentiaires du pays, selon des sources concordantes, après l'agression la veille dans le Pas-de-Calais de trois surveillants par un détenu jihadiste, ancien cadre d'Al-Qaïda.





Grégory Strzempek, surveillant à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) et représentant syndical UFAP-UNSA, témoigne au micro de LCI : "On parle avec notre coeur, avec nos tripes... On n'arrive plus à parler tellement il y a de l'émotion... On va continuer, on s'en fout, qu'ils nous sanctionnent... De toute façon, c'est ça ou on va finir par crever (...) Donc à un moment donné, il faut arrêter (...) Monsieur le président de la République, venez à Vendin, on a des choses à vous dire".