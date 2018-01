VIDÉO - Pièces Jaunes : ce qu’il faut savoir sur cette grande quête chère à Bernadette Chirac

Cette année, le coup d’envoi de la 29e édition est donné mercredi depuis l’hôpital de la Timone (AP-HM) à Marseille. Sans David Douillet, qui n'est plus le parrain de l'opération depuis 2009, mais en présence des chanteurs Marina Kaye et Amir. Les donateurs pourront à partir du même jour retirer plus de 2.3 millions de tirelires à l’effigie du personnage du Petit Nicolas de Sempé, déjà figure de proue de l'opération en 2017, dans les bureaux de Poste de toute la France, et les rapporter remplies de centimes jusqu'au 17 février. A noter qu'il est également possible de participer à l’opération par SMS ou via la plateforme de dons en ligne du site piècesjaunes.fr.