Orages dans le Sud-est : le désarroi des habitants

À Pignans, les habitants ont comme l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête. Mardi, des trombes d'eau y ont transformé un ruisseau en un torrent de boue. Réfugié au premier étage, un habitant filme la scène, impuissant. Et pour cause, plus d'un mètre d'eau était dans sa maison. Et elle a tout emporté sur son passage. Il faut désormais nettoyer et tenter de sauver ce qui peut l'être.