Orages, grêle, gel… Les cultures trinquent

Laurine Moutaud, arboricultrice à Reuilly-Sauvigny (Aisne), doit traverser un champ et une parcelle de noyer avant d'arriver jusqu'à son cerisier. La tempête du week-end a condamné le chemin. Les fruits sont tous abîmés. Ses mirabelliers ont aussi souffert du gel tardif en avril dernier. Plus grave encore, elle a perdu de nombreux arbres. Cette année est terrible pour les agriculteurs du département de l'Aisne.

Concrètement, chaque agriculteur sinistré recevra une indemnisation couvrant ses pertes jusqu'à 40%. "En 2020, on a gelé une bonne partie de notre production. Mais on a reçu les aides d'État en juin 2021, plus d'un an après. Cette année, il faut que ça aille vite parce que les trésoreries sont à sec", prévient Quentin Malossane, arboriculteur de Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). Dans l'immédiat, le dispositif permet aussi aux exploitants agricoles de mettre leurs salariés au chômage partiel et pour certains d'être exonérés cette année de toutes les cotisations sociales.