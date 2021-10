Ordonnances médicales : la France en retard sur la dématérialisation

Fini les pattes de mouche sur les ordonnances de médecin ! D'ici 2024, tout sera numérisé. L'ordonnance serait stockée dans notre dossier personnel de santé en ligne, et consultable depuis n'importe quelle pharmacie en France. L'objectif est de mieux contrôler les remboursements par l'Assurance-maladie, et éviter la fraude qui consiste à utiliser la même ordonnance dans plusieurs pharmacies différentes par exemple. Mais pour cela, il faudrait rendre compatibles les logiciels utilisés par les généralistes, les pharmaciens et les hôpitaux pour qu'ils puissent communiquer entre eux. On en est encore loin.