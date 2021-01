Organisation des vacances : les Français dans le flou avec l’éventualité d’un reconfinement

À dix jours des vacances scolaires, les élèves et leurs parents s'interrogent s'ils vont les passer à la maison sans possibilité de se déplacer. D'ici là, un reconfinement sera peut-être intervenu.

À Gujan-Mestras, en Gironde, la responsable de la résidence de vacances "Les 12 de Larros" a beau s'activer, le mois de février s'annonce très mauvais. Aujourd'hui, deux chambres sur trois sont vides. "On a eu deux annulations fermes, visibles au planning. On est vraiment sur des réservations "last minute", voire ultra "last minute"", explique Anne-Sophie Jean.

Toute l'info sur Le 20h

Annuler ou réserver au dernier moment, la majorité des Français patiente actuellement. "On ne sait pas trop si on va être confiné ou pas. Donc, pour l'instant, on attend", déclare un père de famille. "Peut-être la semaine prochaine, ce sera confiné. Donc là, on est en vacances et on rentre la semaine prochaine", fait part une passante.

Si la patience est de mise à Arcachon, à Paris, les habitants sont pessimistes. "À peu près le monde entier ferme aujourd'hui, donc on va tranquillement rester à la maison en attendant de voir comment ça va se passer", confie un couple. "Je devais aller voir mon père à Ajaccio. Je pense que je ne vais pas y aller", s'exprime une jeune femme.

Les stations de haute montagne, les grandes villes et les DOM-TOM sont les destinations les plus touchées par les annulations. Depuis les rumeurs de confinement, le voyagiste Sunweb, spécialiste des séjours au ski, traite des centaines de mails et multiplie les appels. Il propose soit un report, un bon d'achat ou un remboursement de votre séjour.