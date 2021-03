Où est mon colis ? Le casse-tête des livraisons

À l'origine, une idée française développée dans les années 80 par les pionnières de la vente par correspondance : les 3 Suisses et La Redoute. Tombé en désuétude, ce concept retrouve aujourd'hui une nouvelle jeunesse grâce à l'explosion du commerce en ligne et des sites de vente entre particuliers. Supérette, opticien ou fleuriste se sont peu à peu transformés en petits bureaux de poste. Derrière une promesse d'une livraison toujours plus rapide et toujours moins chère, l'histoire de l'itinéraire de vos colis et de ceux qui parfois se perdent à jamais.