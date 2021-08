Où peut-on retirer le masque grâce au pass sanitaire ?

Jusqu’alors, ils contrôlaient seulement le pass sanitaire des clients, depuis une loi entrée en vigueur le 9 août dernier, mais depuis lundi 30 août, ils doivent également présenter eux-mêmes le sésame. Ils sont 1,8 million de salariés et de fonctionnaires concernés par ces contrôles. Parmi eux, certains ne sont plus soumis au port du masque, tout comme les clients de leur établissement, à partir du moment où ils ont pu présenter leur passeport sanitaire.

Car sur le principe, là où le QR code est contrôlé, il est possible d’enlever le masque. Mais dans les faits, certains employés et clients sont toujours soumis au port obligatoire de protection faciale.

Depuis un décret publié le 7 août dernier au Journal officiel, le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux soumis au contrôle du pass sanitaire depuis le 9 août pour certains (comme les restaurants et bars) ou depuis le 21 juillet pour d’autres (à l’instar des parcs d’attraction et cinémas).

En théorie, il est donc possible sur le principe de retirer son masque dans l’ensemble des lieux concernés par le contrôle du pass sanitaire. Parmi eux notamment, les centres commerciaux de plus de 20.000 m² dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants qui se plient à la règle, sur décision préfectorale.

Dans un avis public publié le 24 août, le Haut conseil de la sécurité publique (HCSP) confirmait cette levée de l’obligation du port du masque et défendait son bien-fondé, bien qu’elle n’ait pas autorité en matière de législation : "Le port du masque peut ne plus être obligatoire dans des établissements recevant du public dans lesquels le risque de contamination est contrôlé par un pass sanitaire", indique l’instance. En revanche, elle met en garde sur "la nécessité de contrôler efficacement le pass sanitaire pour ne pas donner aux personnes fréquentant ces lieux un sentiment de 'fausse sécurité'".

Une mesure appréciée par certains professionnels, comme ce restaurateur bordelais qui témoigne dans le reportage en en-tête : "C’est une très bonne nouvelle, [le masque] nous handicape beaucoup parce que nous le portons toute la journée et au vu des chaleurs, c’est compliqué", décrit Arnaud Van Pul. "Cela faisait un peu bizarre d’enlever le masque, mais nous sommes très contents", renchérit sa collègue Carole Van Pul.

Cet allègement du protocole ravit aussi certains consommateurs : "On respire mieux, on parle plus facilement, on se comprend mieux", "c’est une liberté", se réjouissent quelques-uns d’entre eux dans le reportage.