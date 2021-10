Guyane : pourquoi les stations-service sont fermées et les raffineries bloquées

Il y a seulement 30 stations-service en Guyane et elles sont toutes fermées. À la pompe, c'est la surprise pour Éliane, alors qu'elle est bientôt à sec. "Si je n'ai pas d'essence, je ne peux pas ramener mes petits-enfants à l'école et à la crèche", confie-t-elle à TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

"C'est quand même désolant de pénaliser la population pour ça. Chacun a ses besoins quotidiens, il y a des gens qui doivent sortir pour des besoins familiaux, le travail, etc.", souligne une femme.

Avec le manque de carburant, les Saint-Laurentais changent d'habitudes. "Je devais descendre sur Cayenne, donc ça me pose un problème. Mais je ne suis pas pressé : j'ai 73 ans, je peux encore attendre", philosophe un homme. "On essaie de minimiser les allées et venues. On fait de notre mieux", poursuit une femme.