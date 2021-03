Ouverture de la pêche à la truite : les conseils pour ne jamais rentrer bredouille

Pour s'assurer de belles prises, un pêcheur doit savoir choisir ses endroits qu'il garde secret. Nous sommes quelque part sur la Cagne, et ici, ça mord ! Depuis plus de 50 ans, Jean-Luc Cerutti pêche à la mouche, une affaire de technique et d'expérience. "C'est juste un petit coup de poignée qui projette les leurres. C'est l'expérience du pêcheur qui vient longtemps au bord de l'eau, qui regarde et qui sait à peu près où se situe le poisson", explique-t-il.