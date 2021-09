Ouverture de la saison de chasse : les week-ends organisés se multiplient

Even Paumard, étudiant de retour du Canada, et Philippe Chauderon, président de l'association de chasse de Biscarrosse (Landes), sont à l'affût de petits gibiers. Pourtant, il y a encore quelques heures, les deux hommes ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés sur Internet via un site qui met en relation des chasseurs : un locataire et son hôte, sur le même principe qu'Airbnb.

Pour l'association de chasse, en plus des rentrées financières, le site permet d'élargir son public. Nicolas Ogier, lui, est venu avec ses frères. Et pour cette fratrie mordue de chasse, le site permet des expériences qui, jusque-là, étaient inaccessibles. Il faudra débourser 400 euros pour une aventure d'une nuit. Mais sur le site, on trouve tous les prix et dans des lieux très différents. "On a aujourd'hui plus de 250 000 recherches par mois", précise le fondateur du site journeedechasse.com. La principale difficulté pour le moment reste toutefois les hôtes. Ils ne sont que 1 000 dans l'Hexagone à accueillir ces journées de chasse, qui se prolongent parfois toute la nuit.