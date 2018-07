VIDÉO - Ouvrir une chambre d'hôtes, est-ce une bonne affaire ?

Nous avons rencontré un couple qui a tout quitté pour ouvrir une maison d'hôtes dans le Luberon. Madame travaillait dans une agence de voyages, et monsieur dans une entreprise de travaux publics. Ils vivent leur première saison et travaillent du matin au soir. "Ça fait des journées de travail, pour les plus courtes, de 14 à 16h, et pour les plus longues 19h quand nous faisons table d'hôtes", explique la maîtresse de maison. Faire la cuisine, préparer les chambres, répondre aux demandes des clients... les tâches variées se multiplient.