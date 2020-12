Rennes, Nantes, Strasbourg : ces villes font rêver les Français

Vous êtes-vous demandé pourquoi vous aimez votre ville, ou à l'inverse, pourquoi vous aimeriez la quitter ? Chaque année, les plus grandes villes françaises font l'objet d'un classement des communes les plus attractives, réalisé par les plateformes RegionsJob et ParisJob, et basé sur l'opinion des habitants sur leur propre ville. Pour cette édition 2020, en raison peut-être d'un confinement prolongé, les envies de grand large sont à l'honneur, puisque c'est la Bretagne qui est largement plébiscitée.

Sa capitale Rennes arrive en effet en tête. Et quand on demande aux Rennais s'ils s'y sentent bien, à les entendre, il ne leur manque rien. "C'est une ville où tout le monde est sympa. On peut parler facilement aux gens", indique ainsi une riveraine sollicitée par le 20H de TF1. "Il y a plein de jeunes, c'est dynamique. Il y a toujours des choses à faire", souligne encore une autre.