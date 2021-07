Panda : une grossesse gémellaire très surveillée au zoo de Beauval

Huan Huan, panda star du zoo de Beauval, est la future maman la plus observée du moment. Sa dernière échographie l'a montré, elle n'attend pas un, mais deux petits comme l'explique Dr Lucie Brisson, vétérinaire au ZooParc de Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher). "On est d'abord tombé sur le premier fœtus qu'on a vu mardi donc c'est celui-ci. Et après, on a voulu vérifier à gauche, il n'y avait pas un deuxième fœtus. Donc là, dans l'icône gauche avec un deuxième fœtus ici", explique-t-elle.