Panne de gaz géante à Metz : la galère des habitants privés de chauffage

Cela fait six jours qu'il n'y a plus de gaz chez Valérie. Il n'y a donc également plus de chauffage ni d'eau chaude. Mais elle n'est pas la seule puisque cette panne de gaz touche les 34 rues du quartier, soit plus de 1 300 personnes. Pourtant, ces derniers jours, le froid est de retour en Moselle et les habitants sont à bout. "Le froid qu'il fait dehors est quasiment le même que le froid qu'il fait dans les appartements et c'est une véritable catastrophe", déplore l'un d'eux.