Panne géante des numéros d'urgence : que sait-on ?

Une cellule de crise est réunie au ministère de l'Intérieur pour tenter d'identifier la panne qui touche les services d'appel dédiés aux urgences et de la résoudre. Plusieurs pistes sont évoquées. La première, la plus plausible, selon l'un des grands opérateurs de téléphonie française, c'est l'idée d'une panne technique et non pas d'une cyber-attaque.