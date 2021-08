Paquebots de croisière : la folie des grandeurs

Le plus grand paquebot du monde construit à Saint-Nazaire a pris la mer ce vendredi pour quatre jours d'essai technique. Le Wonder of the Seas transportera pas moins de 9 200 personnes.

Après seulement deux ans de chantier, voici venue l'heure de la première balade. Quelques jours pour mettre à l'épreuve le Wonder of the Seas, la merveille des mers.

Cela fait rêver, car c'est nouveau record de longueur. Ce paquebot fait 362 mètres de long, presque dix avions A320 mis bout à bout. Pour quelques centimètres, il bat donc l'Harmony of the Seas, l'ancien détenteur du titre de plus grand.

En matière de taille, les records tombent régulièrement. Seul le France, lancé en 1960 a conservé son titre de plus grand très longtemps, avec 42 ans. Le France faisait déjà 316 mètres. Mais ce n'est pas uniquement la taille qui compte. En effet, il ne pouvait transporter que 2 000 personnes, quatre fois moins que le paquebot du jour.

Or, plus il y a de clients, plus l'exploitant parvient à rentabiliser son bateau. Grâce à ses parcs d'attractions des mers, le marché est en plein boom. On compte 13 millions de croisiéristes en 2004, 19 millions en 2010 et 30 millions avant la crise du Covid-19. Un engouement qui n'est pas prêt de s'arrêter. La suite dans le reportage ci-dessus.

