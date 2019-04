VIDÉO - Mais pourquoi le lundi de Pâques est-il férié alors qu'il ne correspond à rien ?

Pour l'expliquer, il faut se replonger un peu dans l'Histoire. Et se rappeler que la résurrection du Christ est le moment le plus important du calendrier chrétien. Pour marquer cette date, l’empereur Constantin (272-337 après JC) a introduit sous son règne l'"Octave de Pâques", une période qui désigne les huit jours qui suivent la fête de Pâques. Pendant toute cette semaine, la messe était célébrée tous les jours en reprenant les prières de Pâques. Une moment encore festif, pour marquer le fait que la résurrection se prolonge au-delà de la fête en elle-même.





Dans le "Journald'Egérie", une pèlerine de l’époque raconte son voyage à Jérusalem à la fin du IVe, et décrit les fastes et les célébrations menées pendant cette période : "Pendant l’Octave, toute cette pompe et cette décoration se déploient dans tous les lieux saints. (…) Les moines de l’endroit, au complet, continuent à veiller jusqu’au jour en disant des hymnes et des antiennes. (…) A cause de la solennité et de la pompe de ces jours, des foules innombrables se rassemblent de partout, non seulement des moines, mais aussi des laïques, hommes et femmes."