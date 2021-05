Parcs d'attractions : comment se profile la réouverture ?

Fermés depuis fin octobre dernier, les parcs d'attractions sont prêts pour la réouverture. "Toutes les barres de sécurité sont démontées, regraissées puis remontées pendant l'hiver", explique l'agent de maintenance au Festyland, parc d'attractions situé à Bretteville-sur-Odon, près de Caen, en France, dans le reportage de TF1 en tête d'article. Les visiteurs sont donc supposés revenir s'époumoner sur des montagnes russes le 9 juin prochain. Seulement, cette date suscite un vif mécontentement dans l'univers des parcs à sensations fortes. Pour la simple et bonne raison que de nombreux autres lieux comme les parcs à thèmes pourront, eux, rouvrir une vingtaine de jours plus tôt, soit le 19 mai.

"On ne comprend pas pourquoi on peut entrer dans une salle de cinéma, ou dans un musée, qui sont des endroits clos. Alors que nous, nous ne pouvons pas rouvrir bien que tout soit à l'extérieur", souligne Hervé Lebel, président de Festyland. Une réouverture tardive laissant par ailleurs craindre que le personnel saisonnier fasse faux-bond au dernier moment. Or, une telle réouverture requiert de l'anticipation : "Aujourd'hui, nous avons des potentiels candidats, mais peut-être qu'ils ne seront plus disponibles parce qu'ils vont se tourner vers des professions qui, elles, reprennent leurs activités plus rapidement que nous, comme la grande distribution ou la restauration", explique Alexandre Lair, directeur général du plus grand parc d'attractions de Normandie.