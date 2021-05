Parcs d'attractions ouverts, manèges fermés : quelle cohérence ?

Les 60 salariés du zoo de Thoiry, eux, sont prêts. “Les réservations s'accélèrent beaucoup ces derniers jours”, nous confie un responsable. Les parcs d'attractions et les zoos vont pouvoir rouvrir le 19 mai. Petite subtilité : les manèges ne pourront rouvrir que le 9 juin. Pour Thierry Fééry, propriétaire d’un parc d’attractions à Lille, c’est comme dire aux gens d’aller à la plage l’été, mais sans pouvoir se baigner. “Le gouvernement a décidé que nous pouvions ouvrir les parcs d’attraction mais sans attractions. C’est forcément le comble de l’inertie pour nous. On va pouvoir vendre des crêpes et des choux roses par exemple, mais on ne peut pas faire tourner les manèges”, se désole le propriétaire de Cita Parc.