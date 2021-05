Parcs d'attractions : quelles seront les règles sanitaires à respecter lors de la réouverture ?

"Nos visiteurs auront toujours envie de prendre des photos avec vous. Mais cette fois-ci, ils ne pourront pas vous faire de câlin comme d'habitude. Et on a mis en place cette zone pour leur faire respecter une distance. Aujourd'hui, c'est une table, mais ça peut être un menhir, un chaudron", indique Delphine Pons.

Réservation obligatoire, port du masque dès onze ans, distanciation de plus de deux mettre entre chaque groupe de visiteurs, le protocole sanitaire fait l'objet d'une signalétique répétée plusieurs fois sur le site. Mais sur place, on se réjouit surtout d'échapper à l'exigence d'un pass sanitaire jugé inutile. "On est quand même sur un environnement très vaste. Le Parc Astérix, c'est 80 hectares. On a 50 m² en moyenne par visiteur. Ce qui est bien au-delà des jauges des 4 m² ou 8 m²", explique la nouvelle directrice.