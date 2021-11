VIDÉO - Paris-Clermont en avion : le rétablissement de la ligne fait grincer des dents

La liaison aérienne entre Paris et Clermont-Ferrand a été relancée mercredi, après un an et demi d'interruption. Les deux rotations par jour en semaine permettent de faire le trajet en environ 1h15 contre 3h30 pour le train. Mais cela ne fait pas que des heureux. Certains riverains d'Orly regrettent les nuisances sonores engendrées.

"Il faut être cohérent. On ne peut pas dire qu'on supprime des vols et en remettre d'autres à la place. On a dix trajets de train par jour. Donc s'ils se lèvent le matin de bonne heure et repartent le soir tard, ils peuvent y aller en train. Je vais vous dire franchement que je trouve ça complétement scandaleux. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles", s'insurge Luc Offenstein, président de l'association Oye 349.