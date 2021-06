Paris : dans les coulisses de la réouverture de la Samaritaine

C'est un morceau d'histoire qui brille à nouveau. Après seize ans de sommeil, 750 millions d'euros d'investissement et des travaux colossaux, la Samaritaine renaît de ses cendres. Entre héritage et modernité, le pari est risqué, mais le numéro un mondial du luxe veut en faire un lieu incontournable. Quelques jours avant l'ouverture, nous suivons la directrice du magasin pour une visite en avant-première. 600 ouvriers se sont relayés sur ce chantier hors-norme. Rien n'est laissé au hasard, car le bâtiment est classé monument historique. Au cinquième étage, les fresques d'époque ont été restaurées à leur fin. Un bijou de l'art-déco niché au cœur de la capitale.

Fondée en 1870 par la famille Cognacq-Jaÿ, cette cathédrale du commerce devient un bazar populaire où l'on trouve de tout, le plus grand magasin d'Europe. Des heures de gloire, jusqu'au déclin. En 2005, les rayons se vident et les recettes sont en berne. La Samaritaine ferme ses portes. Les 700 salariés sont reclassés. Cet après-midi, seize ans, plus tard, inauguration en grande pompe avec le chef de l'État. Mais fini le bazar populaire, place à un écrin dédié aux produits de luxe, notamment ceux du groupe LVMH. Son patron défend le concept. On peut maintenant y déjeuner ou dormir dans un hôtel de luxe. Le bâtiment abrite aussi 96 logements sociaux et une crèche. Au total, 3 000 emplois devraient être créés avec une ambition, refaire vivre cet emblème du patrimoine en plein cœur de la capitale.