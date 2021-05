VIDÉO - Paris : des tirs de mortiers d'artifice dans le quartier de Stalingrad

Scènes de guérilla urbaine en plein Paris. Les habitants de l'avenue de Flandre à Paris ont été confrontés, durant deux jours le week-end dernier, à des échanges de tirs de mortier d'artifice en pleine nuit. On ignore pour le moment qui sont les auteurs de ces tirs, mais selon des témoins sur place, ce pourraient être le fait d'habitants de ce quartier qui, excédés, auraient visé des personnes toxicomanes qui sont présentes au sein du quartier.

"La rue est à eux, le quartier est à eux ! On ne peut plus sortir le soir", dénonce un riverain. Un commerçant qu'a rencontré notre équipe assure avoir déjà vu "des toxicomanes se courir derrière les uns les autres avec une machette à la main, les habitants ne se sentent plus en sécurité".

Le maire socialiste du XIXe arrondissement dénonce la situation et demande l'action du ministre de l'Intérieur. "Cela a pris une envergure sans précédent, aujourd'hui c'est un sanctuaire national et européen du crack. Cela ne peut plus durer, le statu quo n'est pas une option", prévient-il.