VIDÉO - Paris est-il si sale ? On l'a comparé à Madrid

Madrid a opté pour une autre politique. Elle contraint ceux qui jettent leurs déchets sur le sol à payer une amende d’au moins 750 euros. À Paris, c’est presque six fois moins, soit 135 euros. "L’amende est lourde à Madrid, jusqu’à 1500 euros. Ici, on considère que c’est une infraction grave et un danger pour l’environnement", explique le directeur général des services de nettoyage et des déchets de Madrid.

La stratégie semble fonctionner, les habitants trouvent que leur ville est plus propre qu’il y a dix ans. "Madrid est une ville vraiment propre pour une capitale. On en prend soin, on trouve toujours une poubelle à portée de main", témoigne l’un d’eux. "Il y a beaucoup de personnes qui nettoient et nous sommes de plus en plus éduqués, on jette de moins en moins nos déchets par terre", poursuit un autre. Il existe cependant un paradoxe. La ville de Madrid compte en effet moins d’éboueurs que Paris et le budget dédié à la propreté est trois fois moins important. Récemment est apparu le #saccageparis sur les réseaux sociaux pour dénoncer les déchets qui envahissent la capitale française et la dégradation de la ville. Des milliers de messages et de photos ont déjà été publiés sur Twitter.