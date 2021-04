Paroles de policiers victimes de violences à Lille

Cela fait 20 ans que Franck est policier. Il est passé par beaucoup de services, notamment le GSP et la BAC. Aujourd'hui, il est affecté au quartier sud de Lille, gangrené par le trafic de drogue. À peine arrivé sur place, plusieurs cris se font entendre. Une organisation bien rodée prévient tout le quartier de la présence des policiers. Comme partout ailleurs, la violence peut venir à tout moment et de plus en plus fréquemment. "Il y a de plus en plus de violences envers l'uniforme et l'institution. Notre travail consiste, malgré la difficulté, à être présent au quotidien", a-t-il affirmé.