Pas plus de 6 à table à Noël : comment réveillonner sans risque ?

Si grands-parents et petits-enfants veulent réveillonner ensemble, mieux vaut choisir deux dates ou deux tables. "Une table de six personnes, on va avoir les ainés et les individus qui ont des comorbidités qui sont les plus fragiles, et de l'autre les enfants. Et le plus important derrière tout ça, c'est de bien ventiler les pièces", explique Dr Benjamin Davido, infectiologue - Hopital Raymond-Pointcaré (AP-HP) - Garches (Haut-de-Seine).