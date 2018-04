VIDÉO - Pascal Pavageau, nouveau patron de FO, dans le Grand Jury : "Les syndicats n'ont plus voix au chapitre" avec Macron

Invité de l'émission Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, pour sa première prise de parole depuis son élection dans un contexte social tendu, le nouveau Secrétaire général du syndicat critique vertement la politique menée au sommet de l'État. "Depuis un an, on a une politique qui pousse à déprotéger les gens, à individualiser les droits (...). L'attitude du gouvernement tend à montrer qu'il ne reconnaît pas le rôle des syndicats" dans l'élaboration des normes en matière sociale. "Sur la méthode, on a l'impression que, parce que nous sommes une logique de contrepoids, les syndicats n'ont plus voix au chapitre", renchérit-il.