Pass culture pour les jeunes de 18 ans : le mode d’emploi

C'est une cagnotte inattendue, mais qui trouve vite une utilité. Sur leurs smartphones, Marius et Djibril utilisent le pass culture. C'est une somme d'argent allouée aux jeunes par l'Etat pour soutenir les professionnels du secteur. Cette bourse sert à acheter des billets pour le cinéma, les musées et les concerts. Mais aussi des biens plus concrets comme des livres, des musiques ou des instruments de musique. On peut même la dépenser pour s'abonner à certains services de streaming français.