Pass sanitaire à l'hôpital : comment est-il accueilli par le personnel ?

Jusqu'au bout, ces soignants marseillais ont protesté contre l'obligation vaccinale. Mais cette fois, ils n'ont plus le choix. Ils devront se faire vacciner avant le 15 septembre. On constate aussi la même scène à Paris ce jeudi après-midi. Dans cette clinique du nord de l'Hexagone, neuf salariés n'ont pas souhaité jusqu'à présent se faire vacciner. C'est le cas d'Océane Dubois, infirmière. "J'ai changé d'avis puisque je suis obligée aussi pour le travail. Je ne me voyais pas arrêter d'être infirmière sachant que j'aime mon métier et que je ne me voyais pas aller dans une autre branche", dit-elle.