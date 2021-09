Pass sanitaire des 12-17 ans : les clubs de sports craignent de perdre des adhérents

Cette année, les fédérations sportives déplorent une baisse des licenciés de moins de 25% en moyenne. Le club AS Cagnes-le-Cros (Alpes-Maritimes) est presque stable, mais redoute les effets du pass sanitaire obligatoire à partir de jeudi pour les plus de douze ans et deux mois. "On va peut-être sacrifier une équipe", déplore Gérard, son secrétaire général.