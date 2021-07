Pass sanitaire : des élus menacés

Depuis quelques jours, ce sont des dizaines, voire des centaines de messages qui atterrit sur sa boîte mail. Certains dressant même le parallèle avec l’Allemagne nazi. “Depuis la fin des Gilets jaunes, on n’avait pas eu un tel niveau d’agressivité dans les e-mails qu’on reçoit, et d’invective et d’atteinte personnelle des élus. On retrouve, un peu, cette ambiance malsaine”, a ajouté Didier Baichère.