Pass sanitaire, entreprises, frontières : vers un renforcement des contrôles

Faut-il renforcer ces contrôles ? “Oui”, répond une passante interrogée au micro de TF1. “Surtout, chez les personnes vaccinées, on a l'impression d'être protégé et on peut quand même se refiler la maladie”. En particulier dans les espaces intérieurs, parfois difficiles à aérer comme des bureaux. Au siège de cette société en banlieue parisienne, “il y a des consignes de jauges, de port du masque, de respect des distances entre les uns et les autres”.