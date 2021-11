Pass sanitaire et masque obligatoire : les Français jouent le jeu

À Strasbourg, le marché de Noël est ouvert depuis plusieurs heures. Les visiteurs vont devoir se faire aux nouvelles règles : masque obligatoire et pass sanitaire exigé dans la zone dédiée à la dégustation des spécialités. Il est désormais impossible de manger ou de boire en déambulant et ne pas se plier aux nouvelles mesures pourrait vous coûter cher. Du côté des commerçants, le durcissement des restrictions est bien accepté. Ils désirent plus que tout pouvoir finir la saison. "Ma plus grande crainte, ce n'est pas une baisse de fréquentation, mais une montée des cas et une fermeture administrative pour cause covid", s'inquiète l'un d'eux.