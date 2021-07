Pass sanitaire : les fréquentations en baisse dans les lieux de loisirs

Bousculés par l'obligation de présenter un pass sanitaire, il semble que les cinéphiles se montrent plutôt récalcitrants aux nouvelles mesures. "La fréquentation a connu un ralentissement très très fort depuis mercredi, avec un mercredi où on a fait 70% de moins que le mercredi précédent. Jeudi, on était à moins 60% et là j'ai vérifié les derniers chiffres d'hier, vendredi, on est à moins 45%", explique le DG de Comscore, Eric Marti.